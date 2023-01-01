В спецоперации погибли трое жителей Верещагинского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Евгений Ермаков / фото: vk.com/ver_adm

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли трое жителей Верещагинского городского округа Пермского края, об этом сообщили в администрации округа и военкомате.

Погибли служивший по контракту 26-летний стрелок Евгений Ермаков (на фото), его убили 31 мая, а также бойцы ЧВК «Вагнер» 32-летний Артём Ременников и 24-летний Эдуард Шатров.

Чиновники выражают соболезнования родным и близким военнослужащих. О дате похорон пока не сообщается.

«Душевных вам сил пережить это горе… Спите спокойно, солдаты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Иван Ташкинов. Похороны военнослужащего состоялись 4 июня в Сылве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.