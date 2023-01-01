В спецоперации погибли трое жителей Верещагинского округа Прикамья
В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли трое жителей Верещагинского городского округа Пермского края, об этом сообщили в администрации округа и военкомате.
Погибли служивший по контракту 26-летний стрелок Евгений Ермаков (на фото), его убили 31 мая, а также бойцы ЧВК «Вагнер» 32-летний Артём Ременников и 24-летний Эдуард Шатров.
Чиновники выражают соболезнования родным и близким военнослужащих. О дате похорон пока не сообщается.
«Душевных вам сил пережить это горе… Спите спокойно, солдаты», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Иван Ташкинов. Похороны военнослужащего состоялись 4 июня в Сылве.
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