Максим Артамонов В Красновишерске в четырёх домах были нарушены правила эксплуатации внутридомового газового оборудования ТСЖ не заключили соответствующие договоры по оказанию Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Красновишерского района проверила, как организации, управляющие жилищным фондом, соблюдают требования законодательства по содержанию внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в четырёх многоквартирных домах ТСЖ не обеспечили аварийно-диспетчерское обслуживание при эксплуатации этих инженерных коммуникаций. Договоры, в рамках которых специализированные организации выполняли работы по техобслуживанию внутридомового газового оборудования, не содержали условий о ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых сетях газоснабжения.

В связи с этим прокурор внёс товариществам представления. После этого договоры на техобслуживание с оказанием услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению заключены.

Напомним, вечером 14 июня в Красновишерске в многоквартирном доме на пятом этаже взорвался газ.

В доме выбило стёкла, частично разрушились перегородки между квартирами и загорелись домашние вещи. Пострадал один человек, который находился в этот момент в квартире. Его госпитализировали с обширными ожогами. Сообщалось, что жителей подъезда, где произошёл взрыв, на время расселят в другое жильё.

Как показала проверка, в доме давно не проводилось техобслуживание газового оборудования. По факту взрыва газа следком по региону возбудил уголовное дело.

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