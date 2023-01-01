В Пермском крае в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ
Пострадал один человек
В среду, 14 июня, в 22.10 диспетчер ЕДДС Красновишерского городского округа сообщил о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на ул. Лоскутова в Красновишерске. К месту вызова на пяти спецмашинах выехали 12 пожарных.
Хлопком в доме выбило стёкла, частично разрушились перегородки между квартирами, загорелись домашние вещи.
До прибытия пожарных из дома эвакуировались 60 человек (в том числе пять детей). Двух человек с четвёртого этажа пожарные вывели по автолестнице.
«К сожалению, в результате происшествия травмирован один человек (мужчина)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Пожар был ликвидирован в 22.20. Его площадь составила 50 кв. м.
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