Дом в Красновишерске, где взорвался бытовой газ, проверят на пригодность к проживанию людей Установлено, что техобслуживание газового оборудования в доме давно не проводилось Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В доме № 3 по ул. Лоскутова в Красновишерске, где минувшим вечером произошёл хлопок бытового газа, не проводилось своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Об этом со ссылкой на красновишерскую администрацию сообщили в минЖКХ региона.

В ведомстве добавили, что на территории введен режим «Повышенная готовность». Проведены мероприятия по обеспечению безопасности населения. Во все подъезды дома, кроме первого, электроснабжение восстановлено.

Специалисты начали инструментальное обследование здания с целью определения характера повреждений строительных конструкций, нанесённого ущерба, пригодности для проживания.

МЧС России по Пермскому краю

Поясняется, что многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. В результате происшествия произошло частичное обрушение стен квартиры на 5 этаже. Причины хлопка устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в результате хлопка один житель пострадал.

Для жителей организована «горячая линия»: 8 (34 243) 3-05-05.





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