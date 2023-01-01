Дом в Красновишерске, где взорвался бытовой газ, проверят на пригодность к проживанию людей

Установлено, что техобслуживание газового оборудования в доме давно не проводилось

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пожар

  МЧС России по Пермскому краю

В доме № 3 по ул. Лоскутова в Красновишерске, где минувшим вечером произошёл хлопок бытового газа, не проводилось своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Об этом со ссылкой на красновишерскую администрацию сообщили в минЖКХ региона.

В ведомстве добавили, что на территории введен режим «Повышенная готовность». Проведены мероприятия по обеспечению безопасности населения. Во все подъезды дома, кроме первого, электроснабжение восстановлено. 

Специалисты начали инструментальное обследование здания с целью определения характера повреждений строительных конструкций, нанесённого ущерба, пригодности для проживания.

пожар взрыв газа

  МЧС России по Пермскому краю

Поясняется, что многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок. В результате происшествия произошло частичное обрушение стен квартиры на 5 этаже. Причины хлопка устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что в результате хлопка один житель пострадал.

Для жителей организована «горячая линия»: 8 (34 243) 3-05-05.


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