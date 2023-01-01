По факту взрыва газа в жилом доме в Пермском крае возбуждено уголовное дело Один человек получил обширные ожоги Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Красновишерске Пермского края после хлопка бытового газа в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что в вечернее время 14 июня в одной из квартир жилого дома по ул. Лоскутова в Красновишерске из-за хлопка газовоздушной смеси начался пожар, а хозяин квартиры получил обширные ожоги. В настоящее время мужчина 1967 г.р. госпитализирован в ожоговый центр Березников. Другие жильцы не пострадали.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы и пр.

Уже известно, что в доме не проводилось своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

В минЖКХ заявили, что специалистами начато инструментальное обследование здания с целью определения характера повреждений строительных конструкций, нанесённого ущерба, пригодности для проживания.

В прокуратуре добавили, что жители пострадавшего подъезда будут на время расселены.

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