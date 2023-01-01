Максим Артамонов В Красновишерске расселят жителей подъезда, где произошёл взрыв газа На месте работают правоохранительные органы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура Красновишерского района проверяет обстоятельства происшествия в одной из квартир жилого дома по ул. Лоскутова, 3, где вечером 14 июня взорвался газ. Принято решение расселить жильцов подъезда, в котором произошёл инцидент. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По предварительным данным, хлопок произошёл в одном из жилых помещений кирпичной 5-этажки. После взрыва образовалось локальное возгорание, были выбиты стекла и разрушена межквартирная перегородка. Мужчину, который находился в это время в квартире, госпитализировали с ожогами. В результате происшествия произошло частичное обрушение стен квартиры на пятом этаже.



На место происшествия выехал прокурор Красновишерского района.



Сейчас прокуратура проверяет, как соблюдались правила эксплуатации внутридомового газового оборудования, в том числе со стороны управляющей компании и специализированных обслуживающих организаций. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.



Ранее сообщалось, что в доме не проводилось своевременное техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Сейчас на территории введён режим «Повышенная готовность». Во всех подъездах дома, кроме первого, электроснабжение восстановлено.



Многоквартирный дом газифицирован сетевым сжиженным газом, который поступает из групповых газгольдерных установок.



Для жителей организована «горячая линия»: 8 (34 243) 3-05-05.

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