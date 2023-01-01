Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Контракт с Анной Волк заключён на один год
Новый гендиректор Пермского театра оперы и балета поблагодарила коллег за тёплый приём
Как сообщил «Новому компаньону» источник в министерстве культуры Пермского края, с Анной Волк, которая сегодня была представлена коллективу Пермского театра оперы и балета в качестве нового генерального директора, заключён контракт сроком на один год. На таких же условиях работал предшественник Анны Волк Довлет Анзароков.
Социальные сети театра цитируют слова нового руководителя: «Для
меня большое счастье и большая честь возглавить Пермский театр оперы и балета.
Не будет преувеличением сказать, что в театральной России нет человека, который
бы не знал, каковы его значение и роль. Я постараюсь оправдать оказанное мне
доверие. Надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Спасибо за тёплый прием! И, как
говорится, за работу!»
Напомним, прежний генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков был уволен 10 мая нынешнего года. Вслед за ним о своей отставке объявил главный дирижёр Мигран Агаджанян, который написал заявление на увольнение 13 июня.
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