Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Контракт с Анной Волк заключён на один год Новый гендиректор Пермского театра оперы и балета поблагодарила коллег за тёплый приём Поделиться Твитнуть

Анна Волк / фото из социальных сетей

Как сообщил «Новому компаньону» источник в министерстве культуры Пермского края, с Анной Волк, которая сегодня была представлена коллективу Пермского театра оперы и балета в качестве нового генерального директора, заключён контракт сроком на один год. На таких же условиях работал предшественник Анны Волк Довлет Анзароков.

Социальные сети театра цитируют слова нового руководителя: «Для меня большое счастье и большая честь возглавить Пермский театр оперы и балета. Не будет преувеличением сказать, что в театральной России нет человека, который бы не знал, каковы его значение и роль. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Спасибо за тёплый прием! И, как говорится, за работу!»

Напомним, прежний генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков был уволен 10 мая нынешнего года. Вслед за ним о своей отставке объявил главный дирижёр Мигран Агаджанян, который написал заявление на увольнение 13 июня.

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