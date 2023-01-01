Алёна Бронникова Определён поставщик четырёх станций для зарядки пермских электробусов Зарядные станции установят в Перми до 30 октября Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» определило поставщика четырёх ультрабыстрых зарядных станций городского размещения для зарядки электробусов, которые установят в столице Прикамья. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Участие в электронном конкурсе приняла только одна организация — МУП «Пермгорэлектротранс». Цена контракта во время торгов не изменилась — она составляет 81,66 млн руб.

Информация о проводимом конкурсе появилась в начале июня. Согласно техзаданию, зарядные станции должны совмещаться с электробусами ЛИАЗ 6274, КАМАЗ 6282, исправно работать при температуре окружающего воздуха от -40° до +40°С и при средней относительной влажности воздуха 80%. Срок поставки — с даты заключения договора по 30 октября включительно.

Напомним, средства на строительство зарядной инфраструктуры Пермскому краю выделило в том числе правительство РФ. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, на покупку электробусов и зарядных станций будет направлено почти 760 млн руб. из федерального бюджета и 73 млн руб. — из регионального и городского.

МУП «Пермгорэлектротранс» осуществляет регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении с 1992 года. Учредитель компании - департамент имущественных отношений администрации Перми. Пост руководителя в 2021 году занял Александр Дробаха. Согласно данным сайта checko.ru, в 2022 году предприятие увеличило выручку на 3% до 1,5 млн руб., размер убытков за год сократился на 8% — с 212,3 млн до 197,3 млн руб.





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