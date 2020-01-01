В «Пермгорэлектротрансе» сменилось руководство Прежний директор Александр Дербенёв покинул пост по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МУП «Пермгорэлектротранс» — смена руководства. Прежний директор Александр Дербенёв написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе предприятия.

5 апреля был последним рабочим днём Дербенёва в должности. Со вторника, 6 апреля, исполнять обязанности руководителя будет Александр Дробаха — главный инженер и заместитель гендиректора.

Ранее депутат городской думы Илья Лисняк направил в полицию запрос с просьбой провести проверку сделки по продаже «Пермгорэлектротрансом» контактной сети пермских троллейбусов. Как сообщил в социальных сетях Лисняк, в ходе проверки установлено, что в результате сделки предприятие недополучило более 2,5 млн руб., после чего якобы Александр Дербенёв внёс в кассу предприятия эту сумму из личных средств. Так как ущерб был возмещён, полиция отказалась от возбуждения уголовного дела.

Позже Илья Лисняк написал в соцсети, что деньги в кассу внёс не руководитель «Пермгорэлектротранса», а начальник отдела снабжения МУПа Сергей Гончаров.

Также сообщалось, что Александр Дербенёв готовится подать заявление в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в связи с распространением некоторыми депутатами гордумы заведомо ложных сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию.

МУП «Пермгорэлектротранс» перевозит трамваями и автобусами порядка 150 тыс. пассажиров. На предприятии работают более 1700 сотрудников.





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