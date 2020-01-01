Директор «Пермгорэлектротранса» намерен судиться с депутатами гордумы Они якобы распространяют порочащие его честь ложные сведения Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дербенёв готовится подать заявление в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в связи с распространением некоторыми депутатами гордумы заведомо ложных сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» . В настоящий момент Дербенёв готовит все необходимые документы.

Ранее депутат городской думы Илья Лисняк направил в полицию запрос с просьбой провести проверку сделки по продаже контактной сети пермских троллейбусов. Как сообщил в социальных сетях Лисняк, в ходе проверки установлено, что в результате сделки предприятие «Пермгорэлектротранс» недополучило более 2,5 млн руб., после чего якобы Александр Дербенёв внёс в кассу предприятия эту сумму из личных средств. Так как ущерб был возмещён, полиция отказалась от возбуждения уголовного дела.

Администрация Перми

Позже Илья Лисняк написал в соцсети, что деньги в кассу внёс не руководитель «Пермгорэлектротранса», а начальник отдела снабжения МУПа Сергей Гончаров.

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