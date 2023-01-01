Елена Синица Пермский край получит 5,17 млрд рублей из федерального бюджета на развитие электротранспорта Край стал одним из 10 регионов-участников федерального инвестпроекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ утвердило предоставление субсидий на реализацию пилотной программы по развитию электрического транспорта. Пермскому краю выделят субсидию в размере 5,177 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Эти деньги пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов.





Напомним, Пермский край стал одним из 10 регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.





В планах Пермского края на эти деньги провести ремонт 35 км трамвайных путей, реконструкцию депо «Балатово», тяговых подстанций, организовать поставку 44 трамвайных вагонов и 16 электробусов, а также строительство зарядной инфраструктуры.

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