Покупку четырёх станций для зарядки пермских электробусов оценили в 81 млн рублей Поставщика определят 14 июня Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило о проведении электронного аукциона на поставку четырёх ультрабыстрых зарядных станций городского размещения для зарядки электробусов. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Они должны быть установлены в Перми.

Заявки принимаются до 9 июня, начальная (максимальная) цена контракта — 81 млн 66 тыс. руб., дата определения поставщика — 14 июня.

Согласно техзаданию, зарядные станции должны совмещаться с электробусами ЛИАЗ 6274, КАМАЗ 6282, исправно работать при температуре окружающего воздуха от -40° до +40°С и при средней относительной влажности воздуха 80%.

Также отмечается, что внешний вид станций должен соответствовать требованиям регионального брендбука (его заказчик предоставит поставщику в течение трёх дней с даты заключения контракта).

Срок поставки — с даты заключения договора по 30 октября включительно.

Ранее сообщалось, что ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило о проведении аукциона на поставку 16 электробусов.

Напомним, средства на строительство зарядной инфраструктуры Пермскому краю выделило в том числе правительство РФ. Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, на покупку электробусов и зарядных станций будет направлено почти 760 млн руб. из федерального бюджета и 73 млн руб. — из регионального и городского.

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