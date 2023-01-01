Поставку в Пермь 16 электробусов оценили в 751,3 млн рублей Общественный транспорт должен поступить в город к ноябрю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти объявили электронный аукцион на поставку в Пермь 16 пассажирских электробусов большого класса. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 19 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 751 млн 306 тыс. руб. Определить поставщика должны 21 июня.

Как указано в техническом задании, электробусы должны быть рассчитаны не менее чем на 85 пассажиров каждый, оснащены системами речевого и визуального информирования пассажиров, спутниковой навигации; видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, подсчёта пассажиропотока, стационарных валидаторов, климат-контроля воздуха, а также стационарными зарядными устройствами для мобильной техники.

Электробусы должны поставляться в Пермь с даты заключения контракта до 15 ноября 2023 года. Машины будут обслуживать новый маршрут № 81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II».

Напомним, в апреле правительство РФ утвердило предоставление субсидий на реализацию пилотной программы по развитию электрического транспорта. Пермскому краю выделяется субсидия в размере 5,177 млрд руб. Эти деньги пойдут на ремонт 35 км трамвайных путей, реконструкцию депо «Балатово», тяговых подстанций, организацию поставки 44 трамвайных вагонов и 16 электробусов, а также строительство зарядной инфраструктуры.

Как добавили в пресс-службе краевого правительства, на покупку электробусов и зарядных станций будет направлено почти 760 млн руб. из федерального бюджета и 73 млн руб. — из регионального и городского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.