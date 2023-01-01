Проведение фестиваля воздухоплавания в Прикамье оценили в 19 млн рублей Событие запланировано на 7-9 июля Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Власти Прикамья объявили аукцион на поиск подрядчика по оказанию услуг по организации и проведению фестиваля воздухоплавания. Он должен пройти в Кунгурском округе с 7 по 9 июля. Заказчик — ГБУ Пермского края «Центр развития туризма», которое предоставит исполнителю площадку в 8 га. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 16 июня, победитель должен быть объявлен через три дня после этого срока. Начальная (максимальная) цена контракта — 19 млн руб.

В техзадании сказано, что исполнитель обеспечивает наличие, монтаж, подключение, оснащение, поддержание бесперебойной работы всех объектов инфраструктуры фестивального лагеря, установку не менее 75 двухместных туристических палаток с тентами, парковки на 300 автомобилей. Он также гарантирует наличие не менее 15 аэростатов под управлением пилотов и их полёты не менее четырёх часов в день.

Кроме того, в обязанности подрядчика войдёт обеспечение культурно-развлекательной программы с детским спектаклем, часовым стендап-концертом с четырьмя артистами комедийного жанра, выступлениями джазовых и этно-музыкантов, поэтическим слэмом, показом не менее 12 фильмов, файер-шоу и пр.

Напомним, в апреле минтуризма региона сообщило, что ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходящий в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году будет проведён под новым именем «ПроНебо!»(0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура).

В прошлые годы организатором мероприятия выступала Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края, теперь же курировать его будет краевое министерство. Традиционно открытие фестиваля приходилось на конец июня, длилось мероприятие в течение недели. В этом году даты сместились на начало июля и ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о смене организаторов фестиваля. Вместо него Федерация воздухоплавания намерена провести соревнования «Дыхание ветра».

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