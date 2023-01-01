Алёна Бронникова Пермский фестиваль воздухоплавания летом 2023 года ждёт ряд изменений Названы предварительные даты проведения — с 7 по 9 июля Поделиться Твитнуть

В Кунгуре официальный пул, который возглавляет альянс Кокшарова—Золотарёва, схлестнулся с местными предпринимателями

Виталий Кокшаров

Ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходящий в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году будет проведён под новым именем «ПроНебо!». Министерство туризма Пермского края определило новые даты его проведения.

В прошлые годы организатором мероприятия выступала Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края, теперь курировать его будет краевое минтуризма. Традиционно его открытие приходилось на конец июня, и длилось мероприятие в течение недели. В этом году даты сместились на начало июля и ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля. Программа пока находится в разработке, но уже известно, что зрители в этом году увидят не только воздушные шары, но и другие летательные аппараты.

«В этом году фестиваль ждёт обновление. Во-первых, у него появится новое название — «ПроНебо!». Во-вторых, новое место проведения: деревня Тёплая (15 км от Кунгура). И в-третьих, ожидаются новые летательные аппараты, помимо воздушных шаров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о смене организаторов фестиваля. Вместо этого Федерация воздухоплавания намерена провести соревнования «Дыхание ветра».





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