Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Федерация воздухоплавания не будет участвовать в событиях «Небесной ярмарки» Андрей Вертипрахов проводит новый фестиваль Поделиться Твитнуть

Андрей Вертипрахов

Константин Долгановский

Президент Пермской региональной федерации воздухоплавательного спорта, основатель фестиваля «Небесная ярмарка» Андрей Вертипрахов на свой страничке ВКонтакте ответил на многочисленные вопросы по поводу «Небесной ярмарки-2023».

«Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края» с 2023 года не является организатором фестиваля «Небесная ярмарка» (и я в том числе), — пишет легендарный прикамский воздухоплаватель. — Собственником бренда «Небесная ярмарка» является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору».

В комментарии «Новому компаньону» Вертипрахов пояснил, что он не только не является в этом году организатором, но и участвовать в «Небесной ярмарке» не будет, а вместе с ним — вся федерация:

— Федерация воздухоплавания занимается спортивными событиями. Спортивных соревнований в программе «Небесной ярмарки» не будет, значит, нас тоже не будет. Все воздухоплавательные соревнования в этом году пройдут в деревне Пеньки.

В деревне Пеньки Кишертского муниципального района 29-30 июля в пятый раз пройдёт новый фестиваль «Дыхание ветра» (0+), организованный Вертипраховым и его федерацией. Событие входит в программу «59 фестивалей 59-го региона» и проходит под эгидой краевого минкульта. В программе фестиваля — Чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту, которые начнутся несколько ранее, чем основные события фестиваля, — 27 июля.

Спортивные соревнования — лишь часть программы «Дыхания ветра». Список событий ещё не опубликован, но основные акценты фестиваля — это музыка и арт.

Напомним: администрация Кунгурского муниципального округа изменила не только формат, но и место проведения «Небесной ярмарки»: в этом году она пройдёт не в Кунгуре, а в деревне Тёплая.

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