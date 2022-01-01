Прикамский фестиваль «Небесная ярмарка» переезжает на новую площадку Её оборудуют возле деревни Тёплая Поделиться Твитнуть

фото из телеграм-канала Вадима Лысанова

Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в 2023 году пройдёт рядом с деревней Тёплая Пермского края, а не в Кунгуре, как раньше. Об этом сообщил глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

Изменится не только место проведения крупнейшего брендового мероприятия Прикамья, изменится и его дата — фестиваль состоится в августе.

«Вопрос о переносе площадки фестиваля назревал давно. Масштаб «Небески» в последние годы вырос за пределы стадиона «Труд». После реконструкции стадиона, которая началась в этом году, проведение фестиваля на прежнем месте исключено. Перед нашей командой была поставлена задача найти новую локацию», — написал Лысанов в своём телеграм-канале.

Глава округа отметил, что изменится и формат мероприятия, но подробности раскрывать не стал. Новая площадка находится в 15 км от Кунгура, в ближайшее время она будет передана в собственность муниципалитета.

«Здесь красивые места, живописная природа, недалеко река Ирень. Место будет обустроено под проведение фестиваля и станет новым центром притяжения для жителей и гостей округа», — уверен чиновник.

«Небесная ярмарка» — фестиваль воздухоплавания, который с 2002 года ежегодно проводится в Кунгуре в конце июня — начале июля.

В 2005 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные в мире «Воздушные баталии». В 2006 году, по решению Федерации воздухоплавания России, соревнования в рамках фестиваля «Небесная ярмарка Урала» причислены к рейтинговым мероприятиям. Теперь "Ярмарка" стоит в одном ряду с Чемпионатом и Кубком России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. С 2007 года фестиваль вошёл в число имиджевых мероприятий Пермского края.

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