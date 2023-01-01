Алёна Бронникова В День города вокзал Пермь II подтопило канализацией Пермяки жаловались на сильный неприятный запах Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В день празднования 300-летия столицы Прикамья железнодорожный вокзал Пермь II оказался подтоплен канализацией. Про сильный неприятный запах и разливающиеся по проезжей части лужи «Новому компаньону» сообщили пермяки.

«Где-то прорвало канализацию у Перми II. Лужи растекаются по дорогам, стоит стойкий невыносимый запах. Пришли на остановку, и пока ждали автобус, почувствовали себя нехорошо, настроение уже далеко не праздничное», — рассказали очевидцы.

В компании «НОВОГОР-Прикамье» изданию объяснили, что авария произошла по причине засорившегося трубопровода: «В центральную диспетчерскую службу «НОВОГОР-Прикамье» 12 июня в 18:09 поступило сообщение от сотрудника железнодорожного вокзала о подтоплении территории. После обследования сети канализации специалисты установили причину — засорение трубопровода диаметром 20 см хозяйственно-бытовым мусором. Аварийная бригада устранила засорение в трубе к 20:00, промыв сеть с помощью специальной техники и очистив колодец от мусора».

Напомним, в мае центр Перми оказался затоплен из-за прорвавшегося водопровода на ул. Смирнова. В течение трёх часов жители нескольких районов оставались без водоснабжения.

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