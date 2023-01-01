Алёна Бронникова Дома в трёх районах Перми из-за коммунальной аварии остались без воды Из-за прорвавшегося водопровода затопило несколько улиц Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

В центре Перми затопило улицу Смирнова из-за прорвавшегося водопровода. Информация о произошедшем появилась в соцсетях.

фото: ЧП ДТП Пермь

Из-за коммунальной аварии на участке улиц Куйбышева и Белинского встали трамваи. Telegram-канал «Пермский транспорт» предупреждает, что часть вагонов перенаправлена до «Велты».

В пресс-службе «Новогор-Прикамье» приносят извинения за неудобства и уточняют, что произошёл порыв водопровода, сотрудники компании проводят аварийно-восстановительные работы. В связи с этим у жителей сотен домов может отсутствовать водоснабжение.

«В связи с порывом водопровода в районе Комсомольского проспекта и ул. Смирнова в Индустриальном и Свердловском районах наблюдается отсутствие воды. Проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации», — заявили в компании.

Позднее в «Новогор-Прикамье» сообщили, что с 17:00 произведено отключение участка водопровода диаметром 80 см для проведения ремонтно-восстановительных работ по адресу ул. Смирнова, 10.

Без воды сейчас весь Индустриальный район, микрорайоны Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский, Центр в Свердловском районе и микрорайон Городские горки (ул. Макаренко) в Мотовилихинском районе.

В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что из-за аварии на водоводе произведено отключение 742 жилых многоквартирных дома с общей численностью населения 42 691 человек.

После согласования работ со всеми городскими службами подрядчик приступит к устранению повреждения. О сроках ликвидации аварии пока не сообщается. Ситуация с отключением водоснабжения находится контроле министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Диспетчерская служба «Новогора» принимает заявки на подвоз воды на e-mail: call@novogor.perm.ru.

APD. Движение транспорта восстановлено.

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