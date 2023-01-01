Максим Артамонов В трёх районах Перми восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии В течение трёх часов без воды оставались более 40 тысяч человек Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», с 20:00 в Перми восстановлено водоснабжение у всех ранее отключённых потребителей из-за коммунальной аварии, которая произошла вечером 2 мая в Свердловском районе Перми.

Сейчас провал на месте утечки огорожен.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, сегодня вечером в центре Перми затопило ул. Смирнова из-за прорвавшегося водопровода. Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Авария была связана с утечкой на сети водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Смирнова, 10.

С 17:00 произведено отключение этого участка водопровода. Без воды остались весь Индустриальный район, микрорайоны Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский, Центр в Свердловском районе и м/р Городские горки (ул. Макаренко) в Мотовилихинском районе.

В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что из-за аварии на водоводе произведено отключение 742 многоквартирных домов с общей численностью населения 42 691 чел.

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