В Перми состоялась церемония гашения почтовых писем специальным штемпелем к 300-летию Мероприятие прошло 12 июня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми 12 июня прошла церемония гашения марки, выпущенной к 300-летию города. Первым оттиск на почтовой открытке и марке поставил глава Перми Алексей Дёмкин.

«День города начался с необычного мероприятия — памятного гашения почтовой марки, выпущенной к юбилею Перми. На марке на фоне панорамы города изображено здание Пермского краеведческого музея и скульптура «Легенда о Пермском медведе». Её номинал — 25 рублей, а тираж — 150 тысяч экземпляров», — поделился мэр в своих соцсетях.

Для гашения к памятной дате был изготовлен штемпель «Пермь-300». Использовать его планируется в течение пяти лет. Погасить конверты с марками пермяки смогут в центральном почтовом отделении. А на эспланаде в течение всего дня 12 июня из шатров «Почты России» можно было отправить открытку с видами столицы Прикамья в любую точку страны.

Презентация почтовой марки «Пермь-300» состоялась 15 мая. Кроме того, к юбилею были выпущены серебряные монеты номиналом 3 руб. и сувенирные купюры.





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