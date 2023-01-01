Презентация почтовой марки «Пермь-300» состоится 15 мая А на почтамте начнётся гашение корреспонденции специальным штемпелем «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

фото: AO "Марка"

Акционерное общество «Марка» (государственное предприятие, выпускающее средства почтовой оплаты) 15 мая в торжественной обстановке презентует в Перми почтовую марку «Пермь-300» номиналом 25 руб., посвящённую юбилею города.

Презентация состоится в 12 час. 30 мин. в салоне «Коллекционер» по адресу: ул. Пушкина, 29.

На мероприятии всем коллекционерам будет выдаваться почтовая карточка, специально выпущенная к юбилею нашего города.

В АО «Марка» также рассказали, что в день выхода почтовой марки на пермском почтамте начнётся гашение корреспонденции специальным штемпелем «Пермь-300».

Кроме того, 15 мая выходит почтовый блок «Герб Перми» образца 2013 года с надпечаткой «Пермь 300» и номиналом 100 руб.

Церемония гашения почтовых конвертов к юбилею города пройдёт в день города, 12 июня, в администрации города Перми.





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