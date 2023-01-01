Максим Артамонов Банк России выпустил серебряную монету в честь 300-летия Перми Её тираж составил 3 тысячи Поделиться Твитнуть

Фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение 3 тыс. памятных серебряных монет номиналом 3 руб., посвящённых 300-летнему юбилею Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, передаёт ВЕТТА.

Уточняется, что масса драгметалла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, диаметр 39 мм.

На лицевой части монеты обозначен номинал, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. А на оборотной стороне — рельефные изображения герба города, Пермского театра оперы и балета, Егошихинского завода, портовых кранов и промышленных сооружений.

«История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года. Место для его возведения ­на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения. Сегодня Пермь — один из крупнейших промышленных центров России», — рассказали в пресс-службе в Банке России.

Эта монета, в отличие от коллекционной купюры, выпущенной к юбилею Перми, является средством платежа и обязательна к приёму.

Напомним, в феврале в Перми состоялась презентация коллекционных купюр, которые были выпущены к 300-летию города. На них изображены главные символы Перми: пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной.

Позже пермский архитектор Игорь Луговой обнаружил ошибку в дизайне сувенирных купюр. Он обратил внимание на сходство колеса обозрения, изображённого на купюре, с колесом в Екатеринбурге, а не Перми.

Эти банкноты будут вручать в качестве сувениров на официальных юбилейных мероприятиях. Их могут получить почётные жители Перми.

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