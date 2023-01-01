Елена Синица Власти представили коллекционные купюры к 300-летию Перми Эти банкноты будут вручать в качестве сувениров на официальных юбилейных мероприятиях Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной — эти символы города присутствуют на коллекционных купюрах, которые выпущены специально к 300-летию Перми. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

«Выпуск такой купюры — знаковое событие. Символично, что в год 300-летия города она напечатана именно на пермском предприятии «Гознак». Это не обычный типографский продукт, а уникальная банкнота, имеющая целый защитный комплекс с серьёзным набором технологий. Здесь есть и водяные знаки, и люминесценция, и микротексты, использованы технологии офсетной, высокой и металлографской печати. Присутствует защитный элемент MVC — крылья деревянного бога под разным углом будут менять свой цвет», — рассказал Дёмкин.

Эти банкноты будут вручать в качестве сувениров на официальных юбилейных мероприятиях.

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина









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