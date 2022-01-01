Выпуском сувенирных банкнот к 300-летию Перми займётся АО «Гознак» Срок выполнения работ — до 31 января 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги конкурса на изготовление сувенирных банкнот к 300-летию Перми. Конкурс признан несостоявшимся, контракт будет заключён с единственным участником закупки — АО «Гознак». Предприятие выполнит заказ мэрии по начальной (максимальной) цене — 1,41 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Срок выполнения работ — до 31 января 2023 года.

Согласно конкурсной документации, размер купюры, которая станет сувениром при проведении представительских мероприятий, посвящённых юбилею Перми, будет 150 на 65 мм, она должна содержать надписи «1723», «2023», «Пермь», «300 лет».

При разработке эскизов банкноты подрядчику предлагается использовать виды зданий Перми, являющихся объектами культурного наследия, памятника основателю города Василию Татищеву, воспроизведение герба Перми в исторической ретроспективе, современные виды города и пр.

Всего должно быть изготовлено 10 тыс. банкнот.

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