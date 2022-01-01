Мэрия Перми выпустит сувенирные банкноты к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Мэрия Перми объявила аукцион на изготовление сувенирной банкноты к 300-летию города. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1,41 млн руб. Срок выполнения работ с 1 ноября 2022 года до 31 января 2023 года.

Согласно конкурсной документации, размер купюры, которая станет сувениром при проведении представительских мероприятий, посвящённых юбилею Перми, будет 150 на 65 мм, она должна содержать надписи «1723», «2023», «Пермь», «300 лет».

При разработке эскизных проектов банкноты подрядчику предлагается использовать виды зданий Перми, являющихся объектами культурного наследия, памятника основателю города Перми Василию Татищеву, воспроизведение герба Перми в исторической ретроспективе, современные виды города и пр.

Всего должно быть изготовлено 10 тыс. банкнот. Заявки принимаются до 14 сентября.





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