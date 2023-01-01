«Мотовилихинские заводы» не смогли реализовать имущество на торгах Аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев опубликовал итоги двух открытых аукционов по реализации имущества предприятия. Они должны были пройти 8 июня, но не состоялись из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на ЕФРСБ.

В частности, на продажу выставляли жилые и нежилые помещения в общежитии по ул. Николая Быстрых, 5 (недалеко от УДС «Молот») и земельный участок под ним. Имущество было оценено в 79,1 млн руб.

Ранее сообщалось, что 8 июня также состоится повторный аукцион по продаже жилого одноэтажного дома по ул. Соликамской, 7 и одноэтажной трансформаторной подстанции по ул. Спортивной, 1.

Также не удалось продать одноэтажный дом по ул. Соликамской, 7 и одноэтажную трансформаторную подстанцию по ул. Спортивной, 1. Эти объекты не смогли реализовать уже второй раз. После первого несостоявшегося аукциона, цену на дом 1920 года постройки и площадь 67,1 кв. м снизили на 200 тыс. руб. д о 1,8 млн руб., а на подстанцию — с 280 до 252 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в отношении акционера «Мотовилихинских заводов» возбуждено уголовное дело, прошли несколько обысков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.