Олег Антонов «Мотовилихинские заводы» снизили цену на жилой дом в Перми на 200 тысяч Торги назначены на 8 июня Поделиться Твитнуть

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Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении повторного открытого аукциона по реализации имущества предприятия двумя лотами: жилого одноэтажного дома по ул. Соликамской, 7 и одноэтажной трансформаторной подстанции по ул. Спортивной, 1. Имущество расположено в Перми. Информация об этом появилась на ЕФРСБ.

В объявлении сказано, что дом вводился в эксплуатацию ещё в 1920 году, его общая площадь 67,1 кв. м, начальная цена — 1,8 млн руб. Подстанция выставлена на торги за 252 тыс. руб. Организатор торгов сообщает, что права на земельные участки под объектами недвижимости не оформлены.

К участию в торгах допустят не всех. Согласно новым правилам по продаже недвижимости (введены 2 марта 2022 года), если стороной сделки будет резидент или нерезидент, связанный с иностранным государством, которое совершает в отношении России недружественные действия, то перед заключением договора купли-продажи ему необходимо получить спецразрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Заявки на торги принимаются со 2 мая по 7 июня. Дата торгов — 8 июня. Место их проведения — Всероссийская электронная торговая площадка.

Напомним, первые торги по данному имуществу были назначены на 17 апреля, но не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда дом выставлялся по цене — 2 млн руб., а подстанция - за 280 тыс. руб.

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