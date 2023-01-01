Олег Антонов «Мотовилихинские заводы» выставили на продажу жилой дом Торги назначены на 17 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении открытого аукциона по реализации имущества предприятия двумя лотами: жилого одноэтажного дома по ул. Соликамской, 7 и одноэтажной трансформаторной подстанции по ул. Спортивной, 1. Имущество расположено в Перми. Информация об этом появилась на ЕФРСБ.

В объявлении сказано, что дом вводился в эксплуатацию ещё в 1920 году, его общая площадь 67,1 кв. м, начальная цена — 2 млн руб. Подстанция выставлена на торги за 280 тыс. руб. Организатор торгов сообщает, что права на земельные участки под объектами недвижимости не оформлены.

К участию в торгах допустят не всех. Согласно новым правилам по продаже недвижимости (введены 2 марта 2022 года), если стороной сделки будет резидент или нерезидент, связанный с иностранным государством, которое совершает в отношении России недружественные действия, то перед заключением договора купли-продажи ему необходимо получить спецразрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Заявки на торги принимаются с 13 марта по 14 апреля. Дата и время торгов — 17 апреля 12:00.

Место проведения — Всероссийская электронная торговая площадка.

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