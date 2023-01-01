Олег Антонов «Мотовилихинские заводы» выставили на продажу общежитие за 79 миллионов рублей Аукцион состоится 8 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении открытого аукциона по реализации жилых и нежилых помещений в Перми в общежитии по ул.Николая Быстрых, 5 (недалеко от УДС «Молот») и земельного участка под ним. Информация об этом появилась на ЕФРСБ.

В объявлении сказано, что заявки на участие принимаются до 16:00 7 июня, а сами торги пройдут 8 июня. Имущество оценено в 79,1 млн руб., шаг аукциона 5%.

Ранее сообщалось, что 8 июня также состоится повторный аукцион по продаже жилого одноэтажного дома по ул. Соликамской, 7 и одноэтажной трансформаторной подстанции по ул. Спортивной, 1.

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