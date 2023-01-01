Максим Артамонов В Перми участок под рухнувшим домом на Комсомольском проспекте выставят на торги В этом месте может быть построен жилой дом не выше четырёх этажей Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Фото

Администрация Перми планирует подготовить участок под бывшим домом на Комсомольском проспекте, 89 для торгов с последующей жилищной застройкой. Об этом рассказал глава Перми Алексей Демкин в ходе прямого эфира ВКонтакте, отвечая на вопросы горожан.

По словам Дёмкина, сейчас городские власти готовят участок к торгам, их объявят в конце июля.

«Там будет многоквартирный дом не выше четырёх этажей и в тех же габаритах, потому что это зона культурного наследия", — сказал чиновник.

Напомним, 20 сентября прошлого года в Перми частично обрушился дом № 89 по Комсомольскому проспекту. Очевидцы сняли на видео момент обрушения и опубликовали его в соцсетях. В городском управлении жилищных отношений тогда пояснили, что этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Но расселение затянулось из-за судебных тяжб с жильцами и было завершено в июне 2022 года. Последние собственники квартир покинули дом в июле, после чего администрация стала готовить дом к сносу: была разработана проектная документация, дом отключён от коммунальных ресурсов, проведены конкурсные процедуры и определён подрядчик.

После этого был заключён муниципальный контракт на снос дома.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что на Тихом Компросе восемь домов признаны аварийными и подлежат сносу. Среди них четырёхэтажные дома на Комсомольском проспекте, 94, ул. Коминтерна, 6, ул. Чкалова, 32 и 38, а также двухэтажки на ул. Куйбышева, 104, ул. К. Цеткин, 3 и ул. Коминтерна, 14а.

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