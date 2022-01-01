В мэрии Перми прокомментировали обрушение аварийного дома на Компросе Возле здания перекрыто движение и установлена охрана Поделиться Твитнуть

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Во вторник, 20 сентября, в Перми частично обрушился дом № 89 по Комсомольскому проспекту. Очевидцы сняли на видео момент обрушения и выложили его в соцсети. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщили «Новому компаньону» в городском управлении жилищных отношений, многоквартирный дом на Компросе, 89 признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение затянулось из-за судебных тяжб с жильцами и было завершено в июне. Последние жители покинули дом в июле, после чего администрация стала готовить дом к сносу: разработана проектная документация, дом отключён от коммунальных ресурсов, проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик.

В настоящее время заключён муниципальный контракт на снос дома. Подрядчик приступил к установке сплошного ограждения территории в целях безопасного демонтажа здания.

«20 сентября началось частичное обрушение конструктивных элементов дома, — признали в мэрии. — Для недопущения причинения вреда жизни и здоровью граждан, причинения им материального ущерба управляющей организацией и сотрудниками городских служб были незамедлительно перекрыты тротуары по ул. Клары Цеткин и Комсомольскому проспекту, расположенные в границах аварийного дома, а также перекрыто движение транспортных средств во дворе. Во избежание проникновения граждан организована круглосуточная охрана объекта до установки сплошного ограждения».

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