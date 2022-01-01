На Тихом Компросе в Перми снесут восемь домов Одно аварийное здание рухнуло само Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Восемь домов на Тихом Компросе в Перми признаны аварийными и подлежащими сносу. Ещё один аварийный расселённый дом (№ 89 на Комсомольском проспекте) рухнул сам.

Как пишет портал 59.ru со ссылкой на администрацию Перми, среди аварийных объектов — четырехэтажные дома на Комсомольском проспекте, 94, ул. Коминтерна, 6, ул. Чкалова, 32 и 38, а также двухэтажки на ул. Куйбышева, 104, ул. К. Цеткин, 3 и ул. Коминтерна, 14а. Здесь ещё проживают люди. А из аварийного дома по ул. Коминтерна, 12 жители уже переселились.

В данный момент в программу по расселению попал только дом по ул. Коминтерна, 14а. Остальные, как ожидается, войдут в следующую программу, которая рассчитана на период после 2024 года.

Как сообщили в администрации, капремонт этих зданий признан нецелесообразным, так как имеется вероятность обрушения домов во время проведения работ.

В Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края отметили, что после сноса «сталинок» построить на их месте высотки не получится, потому что почти все дома, расположенные между Комсомольской площадью, улицами Чкалова, Куйбышева и Героев Хасана, находятся на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина». Это значит, что внешний вид даже новых зданий должен соответствовать: застройщик обязан будет сохранить количество этажей, материал отделки фасадов, исторические цвета окраски и даже конфигурацию оконных проёмов.

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