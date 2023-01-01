Алёна Бронникова Достройку крематория на Восточном кладбище краевые власти могут взять на себя Работы предлагается завершить по концессии Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Завершением работ по строительству крематория на Восточном кладбище могут заняться краевые власти. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин раскритиковал работу городских чиновников во время встречи 8 июня с главными редакторами пермских СМИ. Он сообщил, что достроить крематорий можно с привлечением частных инвестиций после того, как сфера похоронных услуг перейдёт в региональное ведение.

«Сделаем нормальный крематорий. Я уже два года ходил вокруг людей и говорил, что надо просто делать нормальную частную концессию и все «криминальные присоски» оттуда убирать, тогда всё будет хорошо. Но они, имитируя работу, делали вид, что кого-то искали, всех, кто хотел, «отшили», а потом решили построить за бюджетные деньги. Фактически там не крематорий, а дворец какой-то получается», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что, в сегодняшних условиях это решение финансово не эффективно, и выделенные деньги из бюджета могли бы пойти на другие, не менее важные объекты.

Строительство крематория стартовало ещё в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения по достройке: как за счёт средств бюджета, так и за счёт инвестора.

В апреле 2023 года администрация Перми заключила контракт на достройку объекта за 472 млн руб. с ООО «РусРазвитие». Вскоре строительством заинтересовались силовики. Они провели обыски в МКУ «Пермблагоустройство» и изъяли связанные с крематорием документы. Вскоре после этого МКУ расторгло договор с подрядчиком по соглашению сторон.





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