Двум авиакомпаниям продлили допуски на полёты из Перми в города Турции Поделиться Твитнуть

Приказом федерального агентства воздушного транспорта на три месяца продлены временные допуски авиакомпаниям «Победа» и Red Wings на полёты из Перми в Анталью и Стамбул. Информация размещена на сайте Росавиации.

Авиакомпании уже летают по данным направлениям, но их допуски подходят к концу. Первый рейс Red Wings из Перми в Стамбул вылетел 2 апреля, полётная программа рассчитана до 22 октября. «Победа» начала летать из Перми в Анталью с 1 июня, хотя анонсировала рейсы ещё в феврале. Полётная программа рассчитана по 28 октября.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила Azur Air выполнять рейсы из Перми в Занзибар. Авиакомпания может организовывать перелёты два раза в неделю.









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