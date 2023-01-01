Из Перми возобновились прямые перелёты в Стамбул
Загрузка на первый рейс 2 апреля превысила 65%
Из пермского аэропорта возобновились прямые перелёты в Стамбул. Первый рейс авиакомпании Red Wings вылетел 2 апреля в 23.50 по местному времени. Загрузка на первый рейс превысила 65% Об этом сообщили в краевом минтрансе.
Время в пути — 6 часов. Рейсы будут выполняться по воскресеньям.
Напомним, авиакомпания Red Wings 23 марта получила временный допуск на полёты по маршруту Пермь—Стамбул с частотой три раза в неделю. Допуск перевозчику пока выдан только на три месяца.
В конце февраля Red Wings уведомила службы Большого Савино о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул со 2 апреля по 22 октября 2023 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.