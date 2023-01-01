Из Перми возобновились прямые перелёты в Стамбул Загрузка на первый рейс 2 апреля превысила 65% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из пермского аэропорта возобновились прямые перелёты в Стамбул. Первый рейс авиакомпании Red Wings вылетел 2 апреля в 23.50 по местному времени. Загрузка на первый рейс превысила 65% Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Время в пути — 6 часов. Рейсы будут выполняться по воскресеньям.

Напомним, авиакомпания Red Wings 23 марта получила временный допуск на полёты по маршруту Пермь—Стамбул с частотой три раза в неделю. Допуск перевозчику пока выдан только на три месяца.

В конце февраля Red Wings уведомила службы Большого Савино о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул со 2 апреля по 22 октября 2023 года.





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