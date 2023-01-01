Росавиация выдала Red Wings временный допуск к полётам из Перми в Стамбул Старт полётной программы намечен на 2 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Red Wings 23 марта получила временный допуск на полёты по маршруту Пермь—Стамбул с частотой три раза в неделю. Допуск перевозчику выдан на три месяца. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В ведомстве пояснили, что постоянные права на перелёты по данному направлению имеет авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), но рейсов в расписании у данного перевозчика пока нет. Его права временно передаются Red Wings.

Напомним, в конце февраля авиакомпания Red Wings уведомила службы Большого Савино о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул со 2 апреля по 22 октября 2023 года. Рейсы были поставлены в расписание аэропорта. При этом разрешение не полёты от Росавиации отсутствовало. Компании дважды отказывали в выдаче документа, ссылаясь на низкий объём перевозок на внутренних воздушных линиях.

Согласно данным Росавиации, временный допуск на полёты по маршруту Пермь—Стамбул также имеет «Аэрофлот». Перевозчику разрешено организовывать до 14 рейсов в неделю.

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