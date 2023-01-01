Елена Синица Росавиация второй раз отказала Red Wings в допуске к полётам из Перми в Стамбул Компания запрашивала разрешение на рейсы три раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация вновь отказала авиакомпании Red Wings в выдаче допуска на перелёты по маршруту Пермь—Стамбул. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Причиной отказа является «низкий объём перевозок по внутренним воздушным линиям». Компания запрашивала разрешение на осуществление полётов три раза в неделю.

Ранее Red Wings уже получало отказ на осуществление рейсов, но раз в неделю. Было это в середине февраля.



Напомним, ранее из Перми в Стамбул летали самолёты авиакомпании «Победа», однако год назад рейсы были приостановлены

На сегодняшний день единственный перевозчик, который имеет постоянный допуск на полёты по данному направлению, — это Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), однако рейсов в Стамбул от этой авиакомпании в расписании пермского аэропорта нет.

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