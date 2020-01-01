Елена Синица
«Победа» отменила авиарейсы Пермь — Стамбул
Авиакомпания приостанавливает международные рейсы
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С 8 марта авиакомпания «Победа» приостанавливает выполнение международных рейсов. Об этом сообщается в социальных сетях компании.
«Мы делаем всё возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отменённые рейсы», — говорят в «Победе».
В авиакомпании добавили, что, если билеты на отменённые рейсы покупались на их сайте, то будет выполнен полный возврат средств. Если билет оформлен в агентствах, за возвратом необходимо обратиться в соответствующее агентство.
Начиная с 6 марта на международные рейсы прекращается допуск граждан, имеющих билеты в обе стороны с возвращением в РФ после 8 марта. Клиенты международных рейсов с билетами в одну сторону (с вылетом из РФ) будут приниматься к перевозке до 8 марта (00:00 МСК).
Таким образом, отменяется и прямой рейс из Перми в Стамбул.
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