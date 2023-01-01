Максим Артамонов Авиакомпании Red Wings отказали в допуске на выполнение рейсов из Перми в Стамбул Причиной стал низкий объём перевозок на внутренних воздушных линиях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиаперевозчику Red Wings в допуске на выполнение рейсов Пермь—Стамбул. Об этом сообщается в соответствующем приказе Росавиации, который опубликован на сайте ведомства.

Авиакомпании было отказано из-за низкого объёма перевозок на внутренних воздушных линиях.

В начале февраля стало известно, что Red Wings намерен запустить рейсы из Перми в Стамбул. Для этого авиакомпания обратилась в Росавиацию, попросив разрешить осуществлять по одному рейсу в неделю по данному направлению.

Напомним, до марта 2022 года из Перми в Стамбул летали самолёты авиакомпании «Победа», однако с 8 числа рейсы были приостановлены.

На сегодняшний день перевозчик, который имеет постоянный допуск на полёты в Стамбул из Перми, — это авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»), однако рейсов в Стамбул этого перевозчика в расписании пермского аэропорта нет.





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