Максим Артамонов Авиакомпания Red Wings планирует выполнять прямые авиарейсы из Перми в Стамбул В Росавиации запрощен допуск на полёты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиаперевозчик Red Wings намерен выполнять международные прямые рейсы из Перми в в Стамбул. Для этого авиакомпания запросила у федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) допуск. Об эом сообщается на сайте агентства.

Red Wings планирует осуществлять перелёты один раз в неделю.

На сегодняшний день перевозчик, который имеет постоянный допуск на полеты в Стамбул, — авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»).

Напомним, до марта прошлого года из Перми в Стамбул летали самолёты авиакомпании Победа, однако с 8 марта международные рейсы были приостановлены.

Однако в конце декабря 2022 года в Росавиацию поступили заявки от трёх авиакомпаний («Аэрофлот», «Северный ветер» и «Победа») на выполнение рейсов по маршруту Пермь—Анталья (Турция). «Аэрофлот» заявил о готовности выполнять перелёты 14 раз в неделю, «Победа» — 7, «Северный ветер» — 2.

На сайте Росавиации тогда было указано, что на данное направление действует ограничение по количеству перевозчиков (их может быть не более двух) и выполняемых в неделю рейсов для второй авиакомпании (не более 14).





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