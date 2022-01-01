Три авиакомпании планируют начать перелёты по маршруту Пермь—Анталья Положительное решение может быть принято по одной из них Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Федеральное агентство воздушного транспорта поступили заявки от трёх авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер» и «Победа», на выполнение рейсов по маршруту Пермь — Анталья (Турция). «Аэрофлот» заявил о готовности выполнять перелёты 14 раз в неделю, «Победа» — 7 и «Северный ветер» — 2.

На сайте Росавиации указано, что на данное направление действует ограничение по количеству перевозчиков (их может быть не более двух) и выполняемые в неделю рейсов для второго перевозчика (не более 14).

Напомним, сейчас на направлении официально уже работает одна авиакомпания -это «Азур Эйр».

Еще две авиакомпании заявили о готовности обслуживать направление из Перми в города Таджикистана. В Худжан с частотой 5 рейсов в неделю собираются летать «Уральские авиалинии», «Ред Вингс» намерен пять раз в неделю выполнять прямые рейсы в Душанбе.

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