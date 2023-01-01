В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Стамбул Полётная программа может стартовать 2 апреля Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Red Wings уведомила службы аэропорта Большое Савино (Пермь) о намерении открыть полётную программу из краевого центра в Стамбул (Турция) со 2 апреля по 22 октября 2023 года. Информация об этом появилась в расписании аэропорта.

Заявлено, что перелёты планируются раз в неделю по воскресеньям на самолётах Sukhoi Superjet. Время в пути 5 час. 10 мин.

Напомним, о планах Red Wings запустить рейсы из Перми в Стамбул стало известно в начале февраля. Тогда авиакомпания обратилась в Росавиацию за разрешением осуществлять рейсы по данному направлению. Однако Росавиация отказала авиаперевозчику в допуске из-за низкого объёма перевозок на внутренних воздушных линиях.

О новых заявках Red Wings на получение разрешения обслуживать маршрут Пермь—Стамбул на сайте ведомства не сообщается.

На сегодняшний день перевозчик, который имеет постоянный допуск на полёты в Стамбул из Перми, — это авиакомпания Nordwind Airlines (ООО «Северный ветер»). Однако его рейсов по данному направлению в расписании Большого Савино нет.

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