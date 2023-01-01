Елена Синица Авиакомпания «Победа» начнёт летать из Перми в Анталью с 1 июня Рейсы будут осуществляться три раза в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Победа» будет совершать рейсы из Перми в Анталью с 1 июня по 28 октября. Информация о рейсах появилась в расписании пермского аэропорта Большое Савино.

Согласно имеющейся информации, рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Отметим, что продажу билетов по этому направлению «Победа» анонсировала ещё в феврале, но в расписании рейсов не было. Согласно информации на сайте авиаперевозчика, на самые первые дни полётной программы билет в одну сторону обойдется в 30,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines, выполняющие пассажирские авиаперевозки из Перми в Анталью, утвердили полётную программу на лето по этому маршруту.









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