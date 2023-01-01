Максим Артамонов Летом авиарейсы из Перми в Анталью могут стать ежедневными Две турецкие авиакомпании сформировали летнюю полётную программу Поделиться Твитнуть

Авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines, выполняющие пассажирские аваиперевозки из Перми в Анталью, утвердили полётную программу на лето по этому маршруту.

Так, с конца апреля по октябрь турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines намерен выполнять ежедневные рейсы из Перми. А SouthWind Airlines планирует начать регулярные перелёты в Анталью в начале мая. Компания будет осуществлять ежедневные рейсы до конца октября. Эти данные следуют из расписания пермского аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что с 29 апреля из Перми в Шарм-Эль-Шейх (Египет) планируют запустить авиарейсы. Выполнять перелёты будет турецкий чартерный авиаперевозчик Southwind. Самолёты будут приземляться на 45 минут в аэропорту Антальи (Турция), при этом туристы будут оставаться на борту воздушного судна.





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