Елена Синица В апреле из Перми запустят рейсы в Шарм-Эль-Шейх Рейсы хотят запустить с 29 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 апреля из Перми в Шарм-Эль-Шейх (Египет) планируют запустить авиарейсы. Выполнять рейсы будет турецкий чартерный авиаперевозчик Southwind. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на источники в туротрасли.

Уточняется, что при этом самолеты будут останавливаться на 45 минут в аэропорту Антальи (Турция), при этом туристы будут оставаться на борту воздушного судна.

В расписании пермского аэропорта рейсов пока нет.

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