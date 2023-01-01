Росавиация разрешила Azur Air выполнять рейсы из Перми в Занзибар Авиакомпания может организовывать перелёты два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Azur Air получила от Росавиации допуск на осуществление перелётов из Перми в Занзибар в летний сезон-2023 и зимний сезон 2023/24. Компания может организовывать рейсы с частотой два раза в неделю. Соответствующая информация появилась в материалах заседания межведомственной комиссии по допускам, опубликованным на сайте Росавиации.

О запросе разрешения на полёты в Африку от Azur Air стало известно в середине мая. Сейчас допуск к перелётам на этом направлении также имеет имеет Royal Flight.

Напомним, выдача Росавиацией допусков на полёты не является решением о назначении рейсов. Допуск — это право авиакомпании организовать перелёты, которым она может воспользоваться, а может нет.

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