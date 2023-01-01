Елена Синица Azur Air запросила у Росавиации допуск на полеты из Перми в Занзибар Авиакомпания хочет осуществлять полеты два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Azur Air запросила у Росавиации допуск на полеты из Перми в Занзибар (Танзания). Перевозчик хочет осуществлять рейсы по этому направлению два раза в неделю. Соответствующая информация появилась в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допускам, опубликованной на сайте Росавиации.

Согласно этому документу, на пассажирские перевозки по этому направлению есть ограничение — не более одного перевозчика на паре городов. Сейчас допуск к перелетам на этом направлении имеет Royal Flight.

Также известно, что комиссия должна рассмотреть вопрос о продлении допусков на выполнение рейсов для Red Wings по направлению Пермь — Стамбул (Турция), «Победа» — на перелеты из Перми в Анталью.





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