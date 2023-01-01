Алёна Бронникова Строители, ведущие ремонт Егошихинского мемориального парка в Перми, отстали от графика Срок окончания работ по контракту — 11 июня Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Работы по капитальному ремонту культурно-мемориального парка «Егошихинский» ведутся с небольшим отставанием. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«Согласно условиям муниципальных контрактов заказчиком работ по капитальному ремонту кладбища «Егошихинское» является МКУ «Пермблагоустройство», подрядчиком — ООО «Дом.59». На данный момент имеется некоторое отставание строительно-монтажных работ от графика в связи с необходимостью корректировки проектной документации», — сообщили в мэрии.

Подрядчик уже демонтировал тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, выполнил земляные работы по устройству основания дорожек и основания из песчано-гравийной смеси, заменил бортовой камень. Сейчас ведётся укладка тротуарной плитки и кабельных линий наружного освещения и видеонаблюдения, ликвидация аварийных деревьев, подрезка поросли и установка ограждения по всему периметру кладбища. В ближайшее время будут установлены модульные здания павильона с навесом и туалета.

В краевом министерстве ЖКХ и благоустройства изданию подтвердили, что отставание по срокам действительно имеется, но оно не значительное, и работы будут завершены согласно контракту — 11 июня.

В декабре прошлого года власти Перми заявили о создании трёх новых особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения: «Долина реки Данилихи», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор». В рамках проекта в долине Егошихи ведётся обустройство трёх экопарков и капремонт Егошихинского культурно-мемориального парка.

Накануне, 5 июня, администрация сообщила о начале работ по устройству смотровой площадки в долине Егошихи, расположенной рядом с территорией музея PERMM.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.