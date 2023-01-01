Алёна Бронникова Рядом с музеем PERMM началось обустройство смотровой площадки в долине реки Егошихи Всего планируется благоустройство трёх участков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми приступили к обустройству смотровой площадки в долине реки Егошихи, расположенной рядом с территорией музея PERMM в рамках проекта «Зелёное кольцо». Об этом в соцсетях рассказала администрация города.

«Смотровая площадка общей площадью 40 кв. метров позволит наслаждаться красивыми видами на долину реки Егошихи и пением птиц. После её монтажа начнутся работы по обустройству экологической тропы на сваях, а также подходов к участкам долины, где расположены медистые песчаники — уникальные геологические памятники пермской системы», — сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках проекта до ноября 2024 года будет обустроен парк «Егошихинская долина». Работы запланированы на трёх участках: «Красные Казармы», «Средняя дамба» и «Устье Егошихи». Экопарк оборудуют пешеходными экологическими тропами с деревянным и металлическим настилом, смотровыми площадками и визит-центрами с лекторием и детскими мастерскими.





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